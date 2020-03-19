СЕУЛ, 19 мар — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на срочном совещании по экономическим вопросам обнародовал крупный пакет мер объемом в 50 триллионов вон (около 39 миллиардов долларов) для финансовой помощи малому бизнесу, пострадавшему от распространения коронавируса, сообщила президентская администрация РК. Минфин США предложил раздать американцам $500 млрд в связи с коронавирусом

"Это специальные чрезвычайные финансовые меры масштабом в 50 триллионов вон,… всеобъемлющие и беспрецедентные. Правительство и Банк Кореи, а также все финансовые учреждения объединились, чтобы обеспечить ликвидность для среднего и малого бизнеса, торговцев и индивидуальных предпринимателей… В зависимости от ситуации масштаб помощи может быть увеличен еще больше", — сказал президент.

На совещании присутствовал министр финансов и вице-премьер Хон Нам Ги и глава Центробанка Кореи Ли Чжу Ёль.

Пакет помощи из девяти программ включает в себя расширение финансовой поддержки малого бизнеса до 12 триллионов вон, что позволит им занимать деньги по процентной ставке около 1,5% от каждого финансового учреждения в Южной Корее. Министр финансов РК Хон Нам Ги заявил, что правительство предоставит 8,5 триллиона вон в виде низкопроцентных кредитов малым фирмам с низкими кредитными рейтингами, еще 3,5 триллиона вон будут предоставлены через коммерческие банки.

Правительство также введет специальную программу гарантирования кредитов с фондом в 5,5 триллиона вон и пролонгацию срока выплаты долгов и кредитов во всех зарегистрированных финансовых учреждениях.

Хон Нам Ги также сообщил, что возможно, правительству придется составить еще один кризисный бюджет. Кроме того, Южная Корея может создать фонд не менее чем в 10 триллионов вон для поддержки местного фондового рынка, но такая возможность пока только рассматривается.

Ранее на этой неделе Национальное Собрание одобрило законопроект о дополнительном бюджете для борьбы с коронавирусом размером 11,7 триллиона вон (примерно 9 миллиардов долларов).

Главный южнокорейский фондовый индекс KOSPI упал более чем на 7% в четверг на фоне опасений по поводу более серьезных, чем ожидалось, экономических последствий новой пандемии коронавируса. Южнокорейская вона также торговалась на самом низком уровне по отношению к доллару США за последние 11 лет.