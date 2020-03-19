МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ перечислил в ФНБ купленную по бюджетному правилу за 2019 год валюту и сразу начал продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка, говорится в сообщении министерства.

"Федеральным казначейством по решению министерства финансов Российской Федерации 16 марта проведено перечисление в Фонд национального благосостояния (ФНБ) средств дополнительных нефтегазовых доходов, полученных по итогам 2019 года. В результате перечисления объем средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей", — сообщил Минфин.

Объем ФНБ на 1 марта 2020 года составлял почти 8,25 триллиона рублей, что было эквивалентно 123,145 миллиарда долларов.

"В целях реализации сделки по покупке контрольного пакета акций ПАО "Сбербанк России" министерством финансов Российской Федерации начаты операции по продаже иностранной валюты", — говорится в сообщении.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти. Эти средства направляются на счета в Банке России, откуда позже перечисляются в ФНБ.

В прошлом году на эти цели было направлено 2,977 триллиона рублей, за которые было приобретено 20,706 миллиарда долларов, 18,474 миллиарда евро и 3, 605 миллиарда фунтов стерлингов.