МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Polymetal приобрел 9,1% долю в компании "ТриАрк", реализующей проект освоения Томторского месторождения в Якутии, за 20 миллионов долларов, сообщает Polymetal.

"Polymetal приобрел 9,1% долю в "ТриАрк2, владеющем 100% в проекте Томтор, путем внесения 20 млн долларов денежными средствами в уставный капитал "ТриАрк", — говорится в сообщении компании. Сделка будет завершена после государственной регистрации, которая ожидается до конца марта.

"Полученные средства будут использованы на развитие проекта, включая завершение предварительного ТЭО освоения Томтора и первоначальную оценку рудных запасов и минеральных ресурсов в соответствии с Кодексом JORC", — указано в релизе. Уточняется, что стоимость бизнеса до увеличения уставного капитала оценена в 259 миллионов долларов.

"Инвестиция в Томтор дает нам возможность поучаствовать в сырьевом обеспечении глобального перехода на электротранспорт и сформировать плацдарм на быстрорастущих рынках ниобия и редкоземельных металлов. Наши инвестиции и инженерный опыт станут ключевыми составляющими дальнейшего развития проекта. Мы намерены рассмотреть потенциальные возможности по увеличению доли "Полиметалла" в проекте после завершения оценки запасов в соответствии с кодексом JORC", – заявил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

Томторское месторождение редкоземельных металлов расположено на северо-западе Республики Саха (Якутия), одно из крупнейших в мире. Месторождение характеризуется значительными запасами ниобия и редкоземельных металлов, его контролирует основной акционер Polymetal — группа ИСТ Александра Несиса и партнеров.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Численность работников составляет около 10,5 тысячи человек. Polymetal по итогам 2019 года увеличил производство золота на 8%, до 1,3 миллиона унций, серебра — сократил на 15%, до 21,6 миллиона унций.