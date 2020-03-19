МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Россияне больше обеспокоены распространением коронавируса, чем падением курса рубля к основным валютам, такой вывод делается в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР).

Исследование основано на данных опроса 1600 респондентов, он проводился экспертами ЦСР 16-17 марта. Согласно ему, каждый второй россиянин (49%) больше всего обеспокоен распространением коронавируса нового типа, 24% респондентов – падением курса рубля. Меньше россиян волнует внесение изменений в Конституцию РФ (14%), поправка, позволяющая действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства (11%) и падение цен на нефть (3%).

С точки зрения коронавируса, россияне в большей степени проинформированы о географии его распространения (78%) и мерах предосторожности (77%). О госмерах борьбы коронавирусом и статистике заболеваний знают по 70% опрошенных, о симптомах вируса и действиях в случае их возникновения — по 68%, о причинах возникновения вируса знают 63%. При этом лишь 8% россиян действительно хорошо проинформированы о коронавирусе, они знают, что вирус передается воздушно-капельным путем, может протекать бессимптомно в течение нескольких дней. А эффективным способом профилактики инфекции является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом.

Лишь 4 из 10 россиян считают, что COVID-19 не опаснее сезонного гриппа. При этом 60% россиян испытывают страх заразиться коронавирусом, а 24% оценивают вероятность риска инфицирования как среднюю. Для профилактики заражения коронавирусом россияне чаще моют руки, не участвуют в массовых мероприятиях, носят маски в общественных местах. Около 61% знают о необходимости носить резиновые перчатки в общественных местах, но выполняют эту меру лишь 10%. Порядка 64% считают что ситуация с коронавирусом разрешится, 20% уверены в обратном. Уровень неопределенности по данному вопросу составил 10%; выше среди тех, кто проживает один (19%).

"Каждый пятый россиянин (23%) считает, что действия властей неэффективны относительно преодоления сложностей с ситуацией COVID-19. Порядка 43% россиян полагают, что российская система здравоохранения не справится в случае массового распространения коронавируса", — говорится в исследовании. О неготовности соблюдать карантин (пребывание дома в течение 14 дней, без контакта с посторонними людьми) даже при строгой необходимости заявил каждый десятый.