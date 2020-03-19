МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в марте упал до 87,7 пункта с пересмотренного уровня февраля в 96 пунктов, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 95,3 пункта.

"Это самое большое падение с 1991 года, которое увело индекс до самого низкого значения с августа 2009 года", — отмечается в сообщении.

Показатель за февраль был пересмотрен в сторону понижения до 96 пунктов с 96,1 пункта, о которых сообщалось ранее.

При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии в марте снизился до 93,8 пункта с пересмотренного показателя февраля в 99 пунктов. Аналитики ждали снижения показателя до 98,6 пункта.

Индекс экономических ожиданий в стране в отчетном месяце сократился до 82 пунктов с пересмотренного уровня февраля в 93,2 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 92,2 пункта.