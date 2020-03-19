МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительству сейчас нужна свобода действий для принятия оперативных мер по борьбе с коронавирусом, Счетная палата РФ потом проверит все связанные с этим решения, заявил журналистам глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

Отвечая на вопросы относительно контроля за расходованием бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, он отметил, что такой контроль "будет в любом случае в соответствии с действующим законодательством".

"Оперативность, конечно, для свободы действий правительства и определенные полномочия нужны, потому что это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Поэтому последствия очень трудно даже оценить. И здесь, конечно, у правительства должны быть соответствующие полномочия, а контроль он в последующем всегда будет, и мы в свое время впоследствии изучим все эти принятые решения", — сказал Кудрин.

Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект, который дает кабмину право в текущем году без поправок в закон о федеральном бюджете увеличивать свой резервный фонд за счет перераспределения средств, чтобы финансировать из него мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Кабмин в 2020 году также будет вправе принимать решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением их предельного объема, установленного программой госгарантий на 2020 год, но без превышения предельного объема государственного внутреннего долга РФ. На текущий год предельный объем госгарантий РФ по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные правительством РФ, составляет 30 миллиардов рублей.