ФРАНКФУРТ, 19 мар — Dow Jones. Европейский центральный банк объявил о новой программе покупки облигаций на 750 млрд евро, призванной защитить экономику еврозоны от связанных с пандемией коронавируса опасностей. Этим банк снял с себя долго действовавший запрет на подачу инвесторам сигналов о том, что он поддержит власти проблемных стран валютного союза.

Этому неожиданному решению предшествовали несколько дней отсрочек и противоречивых сигналов от ЕЦБ, что подчеркивает высокий уровень озабоченности властей Европы, которая стала новым центром быстро приближающегося мирового кризиса.

В последние дни стоимость заимствований в странах юга Европы подскочила, что отражает обеспокоенность относительно того, что властям этих стран будет трудно выполнять свои обязательства на фоне роста потребности в расходах. Это напоминает события почти десятилетней давности, связанные с долговым кризисом в еврозоне.

Аналитики приветствовали это решение ЕЦБ, но оно может вызвать новые опасения в Германии – крупнейшей европейской экономики, власти которой давно обеспокоены действиями ЕЦБ.

В заявлении центрального банка сказано, что он купит государственные и частные активы на 750 млрд евро, причем эта программа будет действовать как минимум до конца текущего года. В соответствии с этой Программой чрезвычайных покупок для борьбы с пандемией будут приобретаться и облигации Греции, которые были исключены из предыдущих программ покупки активов центральным банком.

Это решение было принято в ходе внеплановой телеконференции руководителей ЕЦБ поздно вечером того дня, когда стоимость заимствований для правительств таких стран, как Италия и Испания, резко подскочила на фоне распространения вируса в Европе.

"Похоже, правила игры в экономике и на рынках еврозоны поменялись", — сказал экономист Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе.

Это решение означает, что до конца года ЕЦБ сможет покупать европейские облигации почти на 120 млрд евро в месяц, то есть самый большой объем в истории. В соответствии с правилами программы, банк может сфокусироваться на покупке краткосрочных облигаций Италии и других проблемных стран.

"Это представляет собой очень и очень сильный сигнал рынкам, — сказал главный экономист нью-йоркского отделения Deutsche Bank Securities Торстен Шлок. – Это — базука".

Такое решение стало поворотной точкой для ЕЦБ, который неделями не решался на агрессивное денежно-кредитное стимулирование, даже когда другие ключевые центральные банки, такие как ФРС, объявили о существенном понижении ставок и о других мерах борьбы с вирусом.

На пресс-конференции в прошлый четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что банк нужен "не для того, чтобы закрывать спрэды", подразумевая, что он не будет проводить интервенции, чтобы сократить разрыв в стоимости заимствований между Германией и Италией.

Это заявление ошеломило инвесторов, и ЕЦБ предпочел быстро отступить. Этот случай поставил под сомнение роль центрального банка как кредитора последней инстанции для правительств стран еврозоны. Законодательство ЕС запрещает ЕЦБ финансировать правительства, но суды в Европе поддержали его право использовать покупки облигаций для успокоения рынков.

На этой неделе суверенный долг Италии оказался под давлением, но, по словам информированного источника, ЕЦБ провел интервенцию на рынке через центральный банк страны. Он также постарался по-другому интерпретировать слова своих руководителей, из которых можно было предположить, что банк не примет дополнительных мер.

"ЕЦБ вмешался гибко, но сильно, принимая во внимание волатильность рынков", — сказал источник.

В центральном банке отказались комментировать эту ситуацию.

В среду замешательство внес управляющий центрального банка Австрии Роберт Хольцман, который дал понять в интервью, что инвесторы правы, считая, что ЕЦБ мало что может сделать сверх уже сделанного для поддержки экономики.

Он даже указал на то, что спад в Европе мог бы стать позитивным фактором, оказав очищающее воздействие за счет ликвидации нежизнеспособных компаний. "Следует учитывать, что только способные к выживанию компании выживут, а те, которые потерпели бы неудачу и без кризиса, не выживут", — сказал он.

Пресс-секретарь Хольцмана отказался комментировать эти заявления, которые спровоцировали быструю реакцию ЕЦБ. Банк заявил, что его руководители единодушны в желании использовать все имеющиеся у них инструменты для поддержки экономики еврозоны.

Тем не менее, в среду доходность 10-летних облигаций Италии впервые больше чем за год поднялась выше 3%, так как инвесторов беспокоило то, что ЕЦБ не примет мер для поддержки Рима. Доходность аналогичных облигаций Греции поднялась выше 4,1% от уровней менее 1%, на которых она находилась несколько недель назад.

"Это идеальный шторм, — сказал инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments Джеймс Эти. – Ликвидность фактически испарилась, рынок гособлигаций Италии сегодня практически рухнул. Почти нет предложений на покупку, но есть множество продавцов".

Меры, принятые ЕЦБ в среду вечером, стали сигналом о новом уровне проблемы.

Во вторник, в ходе телеконференции с лидерами ЕС, Лагард сказала, что в этом году экономика еврозоны может сократиться на 1,3%, если работа компаний будет приостановлена на месяц, и примерно на 5%, если пауза затянется на три месяца, сообщил информированный источник. В этом случае спад будет более глубоким, чем во время финансового кризиса.

В опубликованном в среду вечером заявлении сказано, что ЕЦБ может изменить ограничения в программе покупки облигаций, нарушив долго действующее табу. Это может позволить банку купить более трети долговых обязательств таких стран, как Италия. Это также может усилить юридические проблемы ЕЦБ в Германии, где против банка уже подано много исков в связи с покупками облигаций.

Эта мера подчеркивает острую обеспокоенность руководителей ЕЦБ, сказал Шлок. "Это – попытка успокоить рынки и стабилизировать их, пока они ждут ослабления шока".

— Авторы Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com, Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com и Giovanni Legorano, giovanni.legorano@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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