МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. ЦБ РФ анонсировал новые продажи валюты на внутреннем рынке, к нему присоединился и Минфин, который начал проводить сделки для финансирования покупки у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. По мнению экспертов, это несколько укрепит рубль, но в долгосрочной перспективе все зависит от нефти и коронавируса.

Банк России продолжает продавать валюту для поддержания ликвидности в финансовой системе. В четверг он начинает продажу в рамках сделки по Сбербанку. Однако осуществляться операции будут, если цена на нефть Urals опустится ниже 25 долларов за баррель. Объем продаж зависит от степени отклонения от этого таргета. Таким образом регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае экстремального снижения нефтяных котировок.

До 30 сентября этого года эти сделки будут добавлены к стандартным операциям по продаже на внутреннем рынке валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу. Объем операций с расчетами 18 марта составил 5,6 млрд рублей. ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

О начале упреждающих покупок валюты на внутреннем рынке для поддержания финансовой стабильности регулятор объявил еще неделю назад. Кроме этого, проводятся дополнительные аукционы РЕПО и депозитные.

Минфин, который формально получит возможность продавать валюту из ФНБ в апреле, в четверг перечислил в фонд купленную по бюджетному правилу за 2019 год валюту и сразу начал продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.

Меры Минфина России и ЦБ, объявленные в четверг, сделают предложение валюты на рынке предсказуемым вне зависимости от ситуации на глобальных рынках нефти и газа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, Минфин и ЦБ будут и дальше предпринимать действия, необходимые для обеспечения финансовой стабильности.

СИГНАЛ ДЛЯ РУБЛЯ

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", в целом оценивают новации весьма позитивно. "Продажи валюты, безусловно, помогут рублю – это, во-первых, психологический сигнал, во-вторых, они по факту увеличат предложение валюты на рынке. На мой взгляд, это решение означает, что ЦБ планирует удерживать курс на рубеже не слабее 80 рублей за доллар", — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Мы уже наблюдаем определенную стабилизацию рубля: доллар после обновления 4-летнего максимума откатился на 2 рубля. Если внешняя ситуация не претерпит существенного ухудшения, уже принятых мер ЦБ будет достаточно для предотвращения быстрого обвала рубля", — согласен эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Утром в четверг американская валюта оказывалась на уровне 81,97 рубля. Но по состоянию на 12.55 мск доллар скорректировался до отметки 79,88 рубля. Многие эксперты согласны с тем, что финансовые власти будут поддерживать его на отметках 80 рублей.

В свою очередь, аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов высказывает мнение, что меры, анонсированные Банком России, приостановят панику лишь на некоторое время. "82 рубля за доллар, которые мы видели вчера, боюсь, что ненадолго без дополнительных, решительных действий", — сказал он.

В центре внимания остается пятничное заседание регулятора по ставке. Если проводить аналогии с 2014 годом, то следует ожидать ее повышения. С учетом текущих операций это может стабилизировать курс доллара на нынешних уровнях.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Говоря о дальнейших перспективах рубля, эксперты подчеркивают, что все будет зависеть от динамики распространения коронавируса и нефтяных котировок. "На долгосрочном горизонте рубль продолжит снижаться, если нефть не уйдет выше 30 долларов за баррель", — полагает Бабин.

Это, безусловно, отразится на показателях инфляции. По мнению аналитиков, запланированная властями 4-процентная планка в 2020 вряд ли достижима. Во всяком случае, удержать ее будет очень сложно.

Что касается экономики, переживающей спад из-за распространения коронавируса, то меры стабилизации валютного рынка могут отразиться на ней лишь опосредованно: предотвратить всплеск инфляции и рост ставок в банковской системе. Существенного снижения рисков рецессии ждать не приходится.

Впрочем, Антонов напомнил, что обвал нефтяных цен был в негативном сценарии развития экономики РФ на 2020 год. Тогда эксперты называли его "планом Б" для экономики на случай, если что-то пойдет не так.

"Похоже, весь комплекс мероприятий по поддержанию стабильности в такой ситуации с небольшим опозданием, но начинает реализовываться", — заключил он



