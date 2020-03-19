МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 марта, подскочило на 70 тысяч с показателя предыдущей недели в 211 тысяч и составило 281 тысячу, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 9 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 220 тысяч.

Министерство труда связывает такой резкий скачок числа заявок на пособие по безработице со вспышкой COVID-19, которая привела к временным увольнениям.