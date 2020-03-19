МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП на текущий год почти вдвое, до 1,3% с 2,5%, на фоне ситуации вокруг коронавируса, говорится в мартовском мировом экономическом прогнозе (GEO) агентства.

"Мы почти вдвое сократили базовый прогноз по росту мировой экономики на 2020 год — до 1,3% с 2,5%, ожидавшихся в декабре 2019 года", — говорится в обзоре агентства, аналитики которого допускают и вариант снижения мирового ВВП в текущем году. Замедление роста мирового ВВП до 1,3% с 2,7% в 2019 году может стать более слабым показателем, чем был во времена кризисов начала 1990-х годов и 2001 года.

Принимаемые странами экстренные меры поддержки направлены на минимизацию ущерба экономики на данном этапе, но также они поддержат восстановление во втором полугодии 2020 года при условии ослабления кризиса в здравоохранении, отмечает агентство.

Рост ВВП Китая в текущем году, согласно оценкам Fitch, замедлится до 3,7% после роста на 6,1% в 2019 году. Экономика Италии, как ожидается, снизится на 2%, Испании — почти на 1%. ВВП еврозоны сократится на 0,4% в 2020 году, а рост экономики США составит 1%, что меньше предыдущего прогноза в 2%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались. За пределами Китая крупные вспышки заболевания зафиксированы в Италии, Испании, Германии, Франции и США.