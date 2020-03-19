МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ и ЦБ обладают необходимыми инструментами для контроля потребительских цен, риска ускорения темпов роста инфляции и серьезного превышения целевого уровня в 4% сейчас нет, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

"Есть инструменты у Центрального банка, есть инструменты у правительства по контролю за ценами. Поэтому я считаю, что риска серьезного отклонения инфляции от целевого показателя в настоящий момент нет", — заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, темпы роста потребительских цен в России в текущем году во многом будут зависеть от колебаний нефтяных котировок.

"Мы рассчитываем, что инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя 4%", — заявил глава Минфина.

Он заверил, что решение ЦБ РФ о продаже валюты на рынке позволит стабилизировать курс рубля.

"Сегодня Центральный банк вышел на рынок с продажей валютных резервов. Это решение как раз позволит больше осуществлять операций по продаже валюты на валютной бирже, и это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам", — заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия-1".

Резкое падение курса рубля началось после начала череды обвалов нефтяных котировок, когда страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. За этот период рубль упал к доллару почти на 14%, к евро — на 10%. А с начала года рубль к доллару обесценился на 22%. Сегодня же утром отечественная валюта обновила четырехлетние минимумы: курс доллара подскакивал до 81,97 рубля, евро — до 89,6 рубля.

На этом фоне ЦБ объявил, что начинает реализацию иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей пакета акций Сбербанка правительству, при этом продажи будут осуществляться до 30 сентября при цене барреля нефти марки Urals ниже 25 долларов.