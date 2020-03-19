МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Накопленных РФ резервов хватит, чтобы выполнять все социальные обязательства при сохранении низких цен нефти в течение минимум шести лет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, цены (на нефть- ред.) невысокие. Тем не менее, запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит как минимум на шесть лет", — заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

"С точки зрения выполнения первоочередных обязательств: это зарплаты, пенсии, пособия, никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплат, у нас нет. Мы в полном объеме будем выполнять", — подчеркнул министр.

Ранее Силуанов говорил, что дефицит бюджета РФ в текущем году при сохранении нынешних цен нефти оценивается в 0,9% ВВП. Он будет финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), объем которого сейчас превышает 12 триллионов рублей.