МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети), приняли решение временно, до нормализации ситуации на потребительском рынке, не применять штрафные санкции за недопоставку товаров, сообщил РИА Новости представитель АКОРТ.

"Учитывая возросший спрос на отдельные виды товаров и объективные сложности, возникающие у добросовестных производителей и поставщиков продукции при выполнении заказов, торговые сети — члены АКОРТ приняли решение о введении временного моратория на применение штрафных санкций за недопоставку товаров, в том числе по товарам для проведения промо-акций, до нормализации ситуации на потребительском рынке Российской Федерации", — сказал представитель ассоциации.

Компании, входящие в АКОРТ, призывают все предприятия сферы торговли присоединиться к данной инициативе.

"Торговые сети надеются, что поставщики и производители продукции также отнесутся к этому предложению с полной ответственностью и задействуют все ресурсы для обеспечения своевременных поставок качественных товаров и выполнения наших общих обязательств перед потребителями", — сообщили в ассоциации.