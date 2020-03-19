МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет рассматривать пандемию коронавируса COVID-19 как форс-мажор при рассмотрении дел и жалоб, сообщается на сайте службы.

"Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) является обстоятельством непреодолимой силы, что необходимо учитывать при рассмотрении жалоб на госзакупки и закупки госкомпаний, дел об административных правонарушениях, обращений о включении в РНП (реестр недобросовестных поставщиков — ред.) и проведении проверок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие разъяснения направлены в территориальные управления ФАС России.

Ранее сообщалось, что правительство РФ в связи с ситуацией с коронавирусом обсуждает его внесение в список форс-мажоров по исполнению государственных контрактов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.