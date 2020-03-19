БРЮССЕЛЬ, 19 мар /ПРАЙМ/. Евросоюз на фоне угрозы экономического кризиса должен гарантировать поддержку незащищенных слоев населения, предотвратить безработицу и гарантировать доходы на случай потери работы, сообщил по итогам видеоконференции Совета по занятости, соцполитике, здравоохранению и защите прав потребителей ЕС исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Вспышка коронавируса подрывает нашу жизнь, общество, экономику. Приоритетом Еврокомиссии является благополучие европейских граждан. Мы используем все инструменты для поддержки европейских компаний, в особенности малых и средних предприятий, а также работников по ограничению безработицы и потере доходов", — сказал вице-президент ЕК.

Он подчеркнул, что в ходе видеоконференции обсуждалась необходимость "ускорить создание Европейской схемы перестрахования (форма страхования, перераспределяющая риски между несколькими страховыми организациями — ред.) против безработицы".

"Такая схема должна помочь поддержать национальную политику стран ЕС, направленную на сохранение рабочих мест и навыков через схемы краткосрочных работ и содействие переходу безработных с одной работы на другую", — пояснил Домбровскис. "Для преодоления кризиса чрезвычайно важно, чтобы компании оставались на рынке, а их сотрудники работали", — добавил он.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что спад деловой активности в связи с распространением коронавируса может привести к сокращению экономики ЕС на 5%. ЕС может столкнуться в 2020 году с ощутимой рецессией. Еврокомиссия предложила целый комплекс мер по преодолению экономических трудностей, которые включают льготное кредитование и государственную поддержку малых и средних предприятий.