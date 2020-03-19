МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Обеспечение топлива в России стабильно, предпосылок к росту цен выше инфляции в 2020 году нет, говорится в сообщении Минэнерго России по итогам проведенного заседания штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов.

В заседании приняли участие представители ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, "Российского энергетического агентства" (РЭА), Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), "Транснефти", РЖД, нефтяных компаний и Российского топливного союза (РТС).

"По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток", — сообщает министерство.

Запасы бензина на нефтебазах и НПЗ растут, за прошедшую неделю они увеличились на 2,3%, по состоянию на 16 марта составив 1,7 миллиона тонн. Минэнерго добавляет, что запасы топлива находятся на стабильном уровне, обеспечивая регионы РФ. Запасы дизеля по состоянию на 16 марта также находятся на стабильном уровне в 2,6 миллиона тонн, за неделю увеличившись на 2,3%.

Существующий запас дизеля и стабильность цен на него способны обеспечить всех потребителей РФ топливом, в том числе удовлетворить растущий спрос со стороны сельского хозяйства, подчеркивает министерство. Отдельно отмечается, что благодаря демпфирующему механизму розничные цены на топливо в 2019 году находились в рамках инфляции и за весь год изменились на 3%.

"Таким образом, предпосылки к росту топливных цен в 2020 году выше уровня инфляции — как в оптовом, так и в розничном сегменте — отсутствуют", — в заключение добавляется в сообщении.