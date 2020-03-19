МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Ростуризм на фоне распространения коронавируса рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок за пределы РФ до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении Ростуризма.

"В связи с продолжающимся глобальным распространением коронавирусной инфекции постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации всем лицам, прибывающим в Россию из-за рубежа, в том числе из мест проведения отдыха, предписано пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия", — говорится в сообщении.

Помимо этого, продолжает ведомство, все больше популярных для туристов стран вводят ограничительные меры по приему иностранных граждан. Ряд государств ограничивает передвижения на своих территориях, принимая меры карантинного характера.

"При этом большинство стран принимает указанные меры без предварительного уведомления, создавая неудобства и риски при проведении отдыха и возвращении туристов домой", — отмечает Ростуризм.

"В этой связи Ростуризм рекомендует гражданам России, по возможности, временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки", — сообщает ведомство.