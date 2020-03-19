ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в четверг после падения на 1,4% в начале торгов перешли к росту в 0,9-2,2% на их закрытии, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 местного времени (23.00 мск) на закрытии Нью-йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,95%, до 19830,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,22%, до 7144,688 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,68%, до 2238,37 пункта.

Индексы в четверг открылись снижением на уровнях до 2,5%. В среду они потеряли 5-6%, хотя в ходе торгов их снижение достигало 8-10%.

Волатильность на американских рынках сохраняется с начала месяца, когда ускорились темпы распространения коронавируса за пределами Китая. Сильнейшее снижение индексов за месяц было зафиксировано 16 марта, тогда биржи упали на 12-13%, а с начала месяца показатели опустились в среднем на 20%. Однако непонятно, что на данный момент переживает рынок – обычную коррекцию после обвала и поэтому растет или переходит к поступательному росту.

Ранее аналитики, опрошенные РИА Новости, отмечали, что рынок в настоящий момент пребывает в панике и слабо реагирует на шаги со стороны регулятора, ФРС США, которая ранее рекордно опустила ставку до 0-0,25, а также вкачивает в фондовый рынок триллионы долларов в рамках покупки казначейских обязательств. В течение нескольких дней рынок абсорбирует эти новости и приступит к росту, уверяли эксперт.

Ранее Федеральный резервный банк Бостона объявлял об увеличении в марте еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов и о продолжении выкупа бумаг "овернайт" объемом минимум в 175 миллиардов долларов. В понедельник Федеральный резервный банк Нью-Йорка, входящий в Федеральную резервную систему (ФРС) США, пообещал, что проведет еще дополнительные операции РЕПО "овернайт" на сумму в 500 миллиардов долларов.