Добавлены комментарии Ростуризма в трех последних абзацах.

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Ростуризм на фоне распространения коронавируса рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок за пределы РФ до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении Ростуризма.

"В связи с продолжающимся глобальным распространением коронавирусной инфекции постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации всем лицам, прибывающим в Россию из-за рубежа, в том числе из мест проведения отдыха, предписано пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия", — говорится в сообщении.

Помимо этого, продолжает ведомство, все больше популярных для туристов стран вводят ограничительные меры по приему иностранных граждан. Ряд государств ограничивает передвижения на своих территориях, принимая меры карантинного характера.

"При этом большинство стран принимает указанные меры без предварительного уведомления, создавая неудобства и риски при проведении отдыха и возвращении туристов домой", — отмечает Ростуризм.

"В этой связи Ростуризм рекомендует гражданам России, по возможности, временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки", — сообщает ведомство. В свою очередь организованным туристам следует обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия на более поздний срок.

Российским туроператорам рекомендовано временно воздержаться от отправки граждан на территорию иностранных государств, а также оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков путешествия.

"Ростуризм нацелен на обеспечение безопасности российских туристов за рубежом в сложившейся ситуации.