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ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/. Объединение авиакомпаний США попросило администрацию и конгресс о немедленной поддержке, заявив, что под угрозой оказались 11 миллионов рабочих мест.

"От имени всей гражданской авиации США и 11 миллионов работников в США… мы искренне просим администрацию и конгресс работать вместе и действовать как можно быстрее, чтобы защитить финансово нашу отрасль и заработки наших сотрудников", — говорится в заявлении.

"Нужда в этом настолько широка и срочна, что ее невозможно переоценить. Это срочно и беспрецедентно", — пишут авиакомпании.

По их заявлению, в международном масштабе предпринимаются срочные меры, которые развиваются стремительно и все больше ослабляют отрасль в США.

Авиакомпании подчеркивают, что не хотят отправлять сотрудников в вынужденные отпуска, поскольку сотрудники нужны им для восстановления роста после кризиса.

"Мы сталкиваемся с проблемами ликвидности и вопросом, можем ли мы выполнять долговые обязательства. Этот кризис ударил по активной и здоровой отрасли молниеносно, и ответ властей должен быть столь же быстрым, чтобы отрасль можно было спасти", — пишут авиакомпании.

Объединение авиакомпаний Airlines For America включает все ведущие авиакомпании в США, в том числе крупнейшие в США и в мире пассажирские авиакомпании American, Delta и United, а также крупнейшие курьерские службы FedEx и UPS, имеющие собственный парк самолетов.

Конгресс США обсуждает в настоящее время беспрецедентный пакет поддержки экономики более чем на 1 триллион долларов, включая поддержку авиакомпаний.