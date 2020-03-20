БРЮССЕЛЬ, 20 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Европейский центробанк готов расширить объемы покупки активов для поддержки экономики еврозоны в условиях серьезного потрясения от распространения нового коронавируса, написала глава регулятора Кристин Лагард в блоге на сайте ЕЦБ.

Пандемия COVID-19 — это "огромный экономический шок", он требует амбициозной, скоординированной и срочной политической реакции на всех фронтах для поддержки людей и компаний, считает она.

Накануне ночью ЕЦБ сообщил о введении новой программы выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро, которая будет действовать до конца года. Ранее в марте было объявлено о еще одном пакете покупки активов на 120 миллиардов евро на 2020 год. При этом у ЕЦБ действует программа APP, ежемесячный лимит покупки бумаг в рамках которой составляет 20 миллиардов евро.

"Мы полностью готовы увеличить размер наших программ покупки активов и скорректировать их состав", — написала глава ЕЦБ.

Лагард отметила, что регулятор готов к их увеличению на необходимые суммы и продлению на необходимые сроки.

"Мы рассмотрим все варианты, чтобы поддержать экономику во время этого шока", — добавила она.

Экономическое потрясение от пандемии COVID-19, по ее мнению, в отличие от кризиса 2008-2009 годов, носит более всеобщий характер, ведь оно распространяется на все сегменты общества.