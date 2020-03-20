МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Эксперты подсчитали, сколько россияне готовы потратить на сбор "тревожной корзины" на случай введения карантина: большинство планирует уложиться в сумму от 2000 до 5000 рублей, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Эксперты сервиса опрашивали 20 тысяч клиентов в разных городах России в течение последних трех дней. "Большинство респондентов, которые указали, что готовятся к карантину, собираются потратить или уже потратили на сборы к карантину в пределах 2000-5000 рублей — так ответили 37% пользователей. 24% уложились или готовы уложиться в 5000-10 000 рублей, 23% не захотели тратить больше 2000 рублей и 13% указали, что рассчитывают потратить или уже потратили больше 10 000 рублей", – говорится в исследовании.

Известен и список товаров, которые респонденты "складывали" в свою "тревожную корзину". Среди продуктов лидируют крупы — их назвали 85% опрошенных, сахар, соль и специи — 63%, мясо и рыба — 56%, яйца — 44%, вода — 35%, хлеб — 30%, сладости — 27%.

В части бытовых и гигиенических товаров покупатели выбирали для своей корзины в первую очередь туалетную бумагу — 71% опрошенных, шампуни, мыло и гели для душа — 52%, зубную пасту — 42%, спички и зажигалки — 31%.

В "тревожной аптечке" лидируют жаропонижающие средства — о них вспомнили 70% участников исследования, хлоргексидин, перекись водорода — 62%, медицинские маски — 52%, обезболивающие препараты — 54%, вата — 30%.

Большинство опрошенных заявили, что окажутся в карантине не в одиночестве: так, 28% пользователей указали, что окажутся в изоляции с ещё одним человеком; 26% проведут время в изоляции втроём; 20% — вчетвером; и 15% указали, что вместе с ними на карантин сядут пять человек и более. И только 9% опрошенных признались, что готовятся оказаться на карантине в одиночестве.