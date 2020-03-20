МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Экономика России хоть и укрепила иммунитет, но пока полностью не излечилась от "голландской болезни": лекарством для снижения зависимости курса рубля от нефти станет развитие несырьевого сектора, заявил РИА Новости вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов.

Пандемия коронавируса распространяется по миру, закрывая границы государств и обваливая рынки крупнейших экономик. Дополнительный негатив привносит крутое пике цен на нефть после распада сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе. Российский рубль, не выдерживающий такого давления, ослабляется с 9 марта — курс доллара в четверг колеблется недалеко от 80 рублей против 68,57 рубля на закрытие последних относительно спокойных торгов в РФ 6 марта.

"Бюджетное правило было введено для того, чтобы снизить зависимость российской экономики и курса рубля от цен на энергоносители. При высоких ценах на нефть Минфин закупал валюту на излишки нефтегазовых доходов для последующего резервирования денег в Фонде национального благосостояния, тем самым не давая рублю излишне укрепляться. При низких ценах на нефть валюта, наоборот, продается, что должно сдерживать ослабление рубля", — объясняет Баймуратов.

По его мнению, бюджетное правило, безусловно, является важным стабилизирующим фактором для российской экономики. "Сейчас, когда мы наблюдали падение цен на нефть до 17-летнего минимума, курс рубля обвалился. Однако падение рубля могло быть намного более существенным в отсутствие бюджетного правила, и реакция курса оказалась более умеренной по сравнению с предыдущим кризисом", — уверен он.

Аналитик напомнил, что в четверг ЦБ объявил о новых мерах поддержки финансовой стабильности: регулятор начинает продажу валюты, которую он получит от Минфина из ФНБ от продажи Сбербанка, при снижении цен на нефть ниже 25 долларов за баррель, операции будут проводиться в дополнение к стандартным продажам валюты по бюджетному правилу. Таким образом, финансовые власти пробуют стабилизировать ситуацию без нарушения бюджетного правила, что крайне важно для сохранения международных рейтингов России, отмечает он.

"Вместе с тем приходится констатировать, что хотя Россия несколько укрепила иммунитет, но не излечилась от голландской болезни. Экономика и курс национальной валюты по-прежнему крайне зависимы от цен на нефть, пусть и не столь критически, как пять лет назад. Текущая ситуация низких цен на "черное золото" может затянуться и стать для нас новой реальностью", — полагает Баймуратов.

"В этом случае у России появятся дополнительные стимулы для диверсификации и развития несырьевых отраслей с большей долей добавленной стоимости. Эту работу можно сравнить с лечением горьким лекарством, которое не столь приятно "организму" и не приносит столь быстрого роста доходов как нефтяная рента, однако именно оно поможет экономике окрепнуть и защититься от вирусов — в нашем случае не только в переносном, но и прямом смысле", — заключил он.