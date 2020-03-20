МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Сбербанк на фоне складывающейся в настоящее время ситуации в экономике прорабатывает механизм субсидирования ставки по кредитам застройщикам и гостиничному бизнесу с профильными министерствами и другими банками, заявил РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.

Сбербанк в настоящее время заключил уже более 800 договоров на строительство жилья по счетам эскроу, при этом застройщики активно осуществляют выборку финансирования по 90% таких кредитных линий.

"Весомой мерой поддержки со стороны государства для застройщиков будет субсидирование ставки по кредитам застройщиков…. Сейчас Сбербанк обсуждает предложения по субсидированию и участвует в проработке механизмов такой поддержки с профильными министерствами и банковским сообществом", — передал Попов через пресс-службу.

Он отметил, что прирост процентной нагрузки на проект за счет более медленных продаж на стадии строительства может повлечь максимальное увеличение к бюджету проекта 5-7%. В таком случае необходимый объем субсидий на четыре года в целом по рынку составит около 50 миллиардов рублей, указал зампред правления Сбербанка.

"Мы считаем очень важным, чтобы девелоперы жилья сохранили свою устойчивость и продолжали стабильно работать на рынке, так как строительная отрасль – одна из ключевых в социальной повестке страны. Возможная угроза в текущих внешних условиях — это снижение темпов продаж на стадии строительства, которое повлечет увеличение процентной нагрузки, так как по проектам строительства жилья устанавливается средневзвешенная процентная ставка, которая зависит от накопления средств на счетах эскроу. В результате, согласованная с банком финансовая модель по проекту может не выполниться и средств от продаж в проекте может быть недостаточно для погашения всех обязательств застройщика перед банком", — отмечает он.

Среди дополнительных мер поддержки, которые бы помогли строительной отрасли, Попов также назвал меры по субсидированию ставок по ипотеке физлиц и субсидирование затрат застройщиков по низкомаржинальным проектам. Он добавил, что поддержка государства потребуется и для гостиничного бизнеса, поскольку в ближайшее время данный бизнес будет испытывать сложности с загрузкой. Решением потенциальных проблем является субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным по данному направлению бизнеса.