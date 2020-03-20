МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Большинство россиян не верят в угрозу коронавируса

"ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

ЛЕКАРСТВА

Правительство России в связи с распространением коронавируса планирует временно отменить правило "третий лишний" для госзакупок ряда лекарств и медицинских изделий, а также обнулить ввозную пошлину на социально значимые товары, следует из антикризисного плана кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Сейчас допуск на торги иностранных производителей лекарств и медицинских изделий ограничен. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут не менее двух заявок производителей из стран, входящих в ЕАЭС. В профессиональной среде этот механизм получил название "третий лишний".

"Временная приостановка действия правила "третий лишний" при государственных закупках лекарственных средств и медицинских изделий по перечню товаров, определяемых Минпромторгом и Минздравом", — говорится в плане правительства.

Также кабмином предусмотрены меры поддержки производителей фармацевтической продукции, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, включая выдачу специальных займов Фондом развития промышленности. Правительство планирует установить нулевую ввозную пошлину на определяемые им социально значимые товары, в частности, на лекарства и медизделия. Кроме того, кабмин предлагает установить "зеленый коридор" для импорта товаров первой необходимости, сказано в документе.

Также будет разрешена дистанционная торговля лекарствами и медизделиями. Соответствующие акты правительства должны быть подготовлены к 27 марта. Ответственными за выполнение назначены Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития. Автомобили, перевозящие продукты и другие товары первой необходимости в прицепах будут на месяц освобождены от весового контроля. Также предлагается временно снять ограничения на движение такого транспорта в городской черте и на погрузку-разгрузку товаров.

Помимо этого, правительство хочет ввести временные ограничения на экспорт товаров первой необходимости, если это потребуется.