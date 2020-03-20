МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 2,83 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Распадская" по результатам 2019 отчетного года в размере 2,83 рубля (два рубля восемьдесят три копейки) на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров пройдет 19 мая. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 8 июня.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В 2019 году "Распадская" нарастила добычу рядового угля на 1% — до 12,8 миллиона тонн.