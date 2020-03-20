МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО в 2019 году сократилась в 2,15 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 208 миллионов долларов, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 8,2% и составила 996 миллионов долларов. Валовая прибыль компании достигла 494 миллионов долларов, что на 18,6% меньше аналогичного показателя 2018 года.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В 2019 году "Распадская" нарастила добычу рядового угля на 1% — до 12,8 миллиона тонн.