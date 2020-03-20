МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Банк России сохранил ключевую ставку без изменений — на уровне 6% годовых.

Такое решение в пятницу, 20 марта, принял совет директоров регулятора, говорится в сообщении ЦБ.

"Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть", — сообщил регулятор в пресс-релизе.

ЦБ в прошлом году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — еще на 0,25 процентного пункта. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обещала, что это не предел: хотя ставка и достигла нижней границы нейтрального диапазона, когда политика регулятора не сдерживает и не стимулирует экономику, с высокой вероятностью она может снова снизиться уже на следующем заседании в марте. Однако теперь такие планы выглядят крайне маловероятными, уверены аналитики.