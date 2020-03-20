МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора.

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Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. В феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер Правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году. Банк России сохранил ставку на уровне 6% годовых

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции. В 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году.

Временное ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы будет вызвано произошедшим в феврале—марте ослаблением рубля, которое связано с изменением внешних условий: ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике на фоне эпидемии коронавируса и резким снижением цен на рынке нефти. Произошедшее ослабление рубля и последующее повышение темпов роста потребительских цен могут вызвать временное увеличение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Вместе с тем замедление роста внутреннего и внешнего спроса является значимым дезинфляционным фактором. Оно будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году.

Денежно-кредитные условия ужесточились под воздействием негативных внешних факторов. Ухудшение ситуации в мировой экономике и резкое падение цен на нефть вызвали рост премии за риск по широкому кругу финансовых активов, в том числе в странах с формирующимися рынками. В этих условиях увеличились доходности ОФЗ и корпоративных облигаций, отдельные банки начали повышать процентные ставки по кредитам и депозитам. Принятые Банком России меры по ограничению рисков для финансовой стабильности и регуляторные послабления будут способствовать поддержке кредитования, в том числе в наиболее уязвимых секторах, а также позволят ограничить масштаб ужесточения денежно-кредитных условий.

Экономическая активность. В феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с ухудшением перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков. Под влиянием этих факторов умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы.

Траектория роста российской экономики будет во многом зависеть от масштаба последствий дальнейшего распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним, их влияния на производственную деятельность и спрос, а также деловые и потребительские настроения. Поддержку российской экономике окажет пакет экономических мер, разработанный Правительством и Банком России для борьбы с последствиями пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках. Вклад в поддержку внутреннего спроса в текущем году внесут дополнительные социальные меры, заявленные в январе текущего года, а также запланированная реализация национальных проектов.

Инфляционные риски. Краткосрочные проинфляционные риски усилились в связи с возможным более значительным переносом в цены произошедшего ослабления рубля, а также влияния временного увеличения текущего спроса на отдельные товары и услуги в связи с формированием населением запасов. Вместе с тем значительное ослабление внешнего спроса, возможное снижение потребительской активности и лаговые эффекты от произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий могут быть источниками значимых дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Наряду с решением по ключевой ставке, Банк России принял ряд мер, которые направлены на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Эти меры в том числе нацелены на сохранение доступа к банковскому кредитованию малого и среднего бизнеса, на поддержку развития ипотечного кредитования, защиту интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии. Кроме того, предусмотрены шаги, которые снизят административную нагрузку на финансовый сектор и поддержат его потенциал по предоставлению ресурсов экономике.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13:30 по московскому времени.