МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне распространения коронавируса не исключила выпуск единых гособлигаций еврозоны, так называемых "коронавирусных бондов".

"Мы рассматриваем все инструменты, и то, что помогает, будет использоваться. Это относится и к "коронавирусным бондам". Если они будут полезны, если они будут правильно структурированы, мы начнем их использовать", — заявила фон дер Ляйен в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По ее словам, речь идет также об ослаблении долговых правил, с тем чтобы страны-члены ЕС имели возможность использовать финансовые средства с целью укрепления своей экономики.

"Мы все пострадаем от экономического кризиса. Однако, когда вирус будет успешно побежден… нам вновь потребуются все эти компании, которые мы поддерживаем сейчас… Поэтому сейчас правильно быть гибкими, щедрыми, использовать все, чтобы поддержать наши здоровые компании и сохранить работу людей", — отметила она.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 199 заболевших.