МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Вопрос о повышении ключевой ставки Банком России на одном из ближайших заседаний с повестки не снят, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Вопрос о повышении ставки с повестки не снят, уже обсуждалось. И нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы, мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся проинфляционными факторами. Поэтому не исключаем, что на ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен", — сказала она в ходе пресс-конференции.

РЕЦЕССИИ НЕ БУДЕТ

Рост экономики России во втором квартале текущего года замедлится, в третьем прогнозируется стабилизация динамики, по итогам года рост ВВП будет в положительной зоне, добавила Набиуллина.

В заявлении по итогам заседания совета директоров Банк России отметил, что экономическая активность в РФ в ближайшие кварталы может снизиться.

"Мы видим, что темпы во втором квартале этого года могут замедляться, и темпы во втором квартале этого года будут меньше, чем в первом квартале, но годовые темпы, на наш взгляд, скорее всего, останутся в положительной зоне", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что то, как будет развиваться ситуация в третьем квартале, зависит от многих обстоятельств. "Мы пока исходим в качестве гипотезы, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учетом мер, которые принимаются правительством и Банком России", — добавила глава ЦБ.

ПИК ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ ПРИДЕТСЯ НА I КВАРТАЛ

Также Банк России ожидает пика годовой инфляции в РФ в первом квартале 2021 года, отметила председатель ЦБ РФ.

"По нашей оценке, инфляция может достичь пика в первом квартале следующего года", — сказала она, добавив, что это связано в том числе с эффектом низкой базы. "Сейчас у нас самая низкая инфляция", — сказала она.

НУЖНО СОКРАЩАТЬ БОНУСЫ МЕНЕДЖМЕНТУ

Центральный банк России считает, что финансовая система страны достаточно устойчива, но нужно сокращать бонусы менеджменту и дивиденды банков, чтобы в случае необходимости можно было задействовать все имеющиеся буферы, заявила Эльвира Набиуллина.

"В целом финансовая система достаточно устойчивая, есть запас капитала, буферы. Напомню, есть буферы за системную значимость у крупных банков и буферы консервации капитала. И в совокупности они составляют больше 2 триллионов — 2,3 триллиона (рублей — ред.). Это то, что банки сейчас могут использовать, но для этого надо, конечно, сокращать и бонусы менеджменту, и, соответственно, дивиденды. Но такой запас есть", — сказала она.

НЕОБХОДИМОСТИ В ВАЛЮТНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЯХ ПОКА НЕТ

ЦБ РФ может проводить валютные интервенции для поддержки курса рубля, но в настоящее время такой необходимости нет, сообщила глава регулятора.

"Напомню, что, помимо регулярных интервенций, которые мы делаем в рамках бюджетного правила, всегда есть возможность валютных интервенций на рынке, если для этого будет необходимость. Сейчас такой необходимости нет", — сказала Набиуллина.

Банк России ранее в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. При этом регулятор убрал из релиза сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях.



