МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в январе 2020 года в России замедлился до 6,5% в годовом выражении с 6,9% в декабре, следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2020 года составила 46,674 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,1%", — говорится в докладе.

Реальные заработные платы в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года снизились на 25,5%.