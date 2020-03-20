МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Безработица в России в феврале 2020 года снизилась до 4,6% после 4,7% в январе, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В феврале 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в сообщении.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в феврале 2020 года составила 74,5 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.