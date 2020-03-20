МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в феврале увеличилось на 6,5% по сравнению с показателем января — до 5,77 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа таких сделок лишь на 0,7%, до 5,5 миллиона.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в феврале осталась на уровне предшествовавшего месяца, а также февраля прошлого года, в 2%.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,17 миллиона, в месячном выражении отмечен рост на 7,3%, в годовом — также на 7,3%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 8,1%, до 272 тысяч долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в феврале в месячном выражении снизился до 600 тысяч сделок против показателя в 610 тысяч в январе. В годовом выражении отмечается рост показателя на 7,1%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 7% в годовом выражении, до 249,9 тысячи долларов.