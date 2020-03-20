МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Оперативный штаб по вопросам транспортировки угля на первом заседании в Минтрансе России обсудил меры для увеличения вывоза этого груза в восточном направлении, сообщили журналистам в министерстве.

Там рассказали, что в первое заседание оперативного штаба по вопросам транспортировки угля состоялось пятницу в Минтрансе России.

"Заседание штаба провел министр транспорта Евгений Дитрих. Обсуждались, в частности, меры, направленные на увеличение вывоза угля в восточном направлении", — сообщили в министерстве.

Состав штаба был утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Вопросы вывоза угля на этой неделе обсуждались на совещании в Кузбассе с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. РЖД тогда же сообщали, что договорились с правительством Кузбасса об объемах перевозки угля в восточном направлении. В 2020 году грузоотправители Кузбасса предъявят к перевозке, а ОАО "РЖД" обеспечит транспортировку не менее 53 миллионов тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении и до 3,55 миллиона тонн — во внутрироссийском сообщении.

Соглашение направлено на максимальное обеспечение потребности кузбасских предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом.

Как заметил Белоусов, это допсоглашение стало важным прорывом, потому что восточное направление самое востребованное угольными компаниями направление.