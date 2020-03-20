МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. США могут начать угрожать введением новых санкций против России, надеясь таким образом вернуть её к нефтяным переговорам с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+, заявил РИА Новости руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев.

Газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вмешательство в ситуацию с обвалом цен на нефть и использование дипломатических рычагов, чтобы заставить Саудовскую Аравию сократить добычу этого сырья, а в отношении России при этом могут прозвучать угрозы введения новых санкций. Сам Трамп в четверг также заявил, что Штаты вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время".

"Угрозы США – это скорее не констатация прямых намерений, а последнее предупреждение, которое должно принудить стороны (РФ и Саудовскую Аравию) опять сесть за стол переговоров в рамках ОПЕК+", — считает Деев. "Вероятнее всего, что до конца марта такая встреча состоится, и Россия подпишет соглашение о сокращении добычи более чем на 500 тысяч баррелей в сутки", — считает аналитик.

В то же время директор офиса продаж компании "БКС брокер" Вячеслав Абрамов полагает, что новые антироссийские санкции со стороны США в целом реальны, но они могут сильно пошатнуть мировой рынок в сторону дефицита нефти. При этом эксперт тоже придерживается мнения, что Россия и Саудовская Аравия с большой долей вероятности возобновят переговоры. "В текущих условиях нефтяные войны никому не нужны. Нельзя исключать заключения новой сделки и без участия США", — добавил он.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

При этом СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, агентство Рейтер сообщало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. Одновременно королевство официально объявило о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей в день выше её производственных мощностей, за счёт складских запасов.