МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.

Ситтон заявил, что провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, в ходе которого обсуждался нефтяной рынок.

"Только что разговаривал по телефону с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Это был отличный разговор о глобальном спросе и предложении. Мы все согласны с тем, что должна быть заключена международная сделка для обеспечения экономической стабильности по мере восстановления от COVID-19", — написал Ситтон.

"Он был любезен и пригласил меня на следующую встречу ОПЕК в июне", — добавил он.