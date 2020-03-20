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МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.

Ситтон заявил, что провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, в ходе которого обсуждался нефтяной рынок.

"Только что разговаривал по телефону с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Это был отличный разговор о глобальном спросе и предложении. Мы все согласны с тем, что должна быть заключена международная сделка для обеспечения экономической стабильности по мере восстановления от COVID-19", — написал Ситтон.

"Он был любезен и пригласил меня на следующую встречу ОПЕК в июне", — добавил он.

В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Техас может сократить добычу нефти, впервые с 1970 года. По информации издания, ряд руководителей нефтяных компаний обратились к членам Texas Railroad Commission с просьбой оказать помощь на фоне падения цен на нефть. Уточнялось, что пока не известно, примет ли регулятор решение о сокращении добычи нефти.

При этом до сообщения Ситтона новости о его разговоре с генсеком ОПЕК передали ряд СМИ. Так, агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Баркиндо и Ситтон не обсуждали вопрос сокращения добычи нефти.