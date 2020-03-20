МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Востребованные в период борьбы с коронавирусом информационные и прочие сервисы разместят на портале госуслуг, такое решение было принято на совещании, которое провел глава Минкомсвязи Максут Шадаев с учредителями АНО "Цифровая экономика", а также с представителями крупнейших интернет-компаний и сервисов, говорится в сообщении ведомства.

"На совещании обсуждался перечень сервисов и сайтов, которые могут быть полезны гражданам РФ во время усиления мер по распространению новой коронавирусной инфекции", — уточняется в сообщении. Особенное внимание было уделено сервисам для организации дистанционной работы, получения медицинской помощи, развлекательным сервисам с контентом и играми, сайтам по образованию и повышению квалификации, говорится там же.

"Наша задача — помочь организовать жизнь граждан, которые переведены на дистанционный режим работы или на дистанционное обучение. В рунете существует большое количество сервисов и продуктов, способных не только развлекать, но и образовывать, а также решать бытовые вопросы. Наша задача — дополнительно познакомить пользователей с этими ресурсами", — прокомментировал ситуацию Шадаев.

В итоге по результатам совещания Минкомсвязью было принято решение разместить список таких сервисов на Едином портале госуслуг, на котором сейчас зарегистрировано 105 миллионов пользователей. Сбор предложений от представителей отрасли и классификация сервисов возложены на АНО "Цифровая экономика". Планируется, что список будет размещен на портале в ближайшее время.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.