МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ предложил продлить сроки эксперимента по маркировке готовой молочной продукции в России до 31 августа 2020 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Пилотный проект по маркировке молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, изначально он должен был завершиться 29 февраля 2020 года. В конце февраля было принято постановление правительства РФ, которое продлило эксперимент до 31 марта текущего года. С 1 июня 2020 года маркировка, согласно распоряжению правительства РФ, станет обязательной.

В январе Минпромторг предлагал продлить срок проведения эксперимента по маркировке до 31 мая, однако кабинет министров решил продлить сроки только до 31 марта. После этого, в середине марта, министерство опубликовало новый проект — согласно ему, срок эксперимента предлагалось продлить опять-таки до 31 мая.

"Постановлением правительства Российской Федерации… внесены изменения в постановление № 836 в части изменения срока окончания эксперимента с 29 февраля 2020 года до 31 марта 2020 года, но данные изменения не позволяют в полной мере обеспечить защиту интересов участников оборота молочной продукции", — говорится в пояснительной записке к новому проекту.