МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Росавиация и авиакомпании РФ выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня, при этом, в частности, в связи с отсутствием прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос эвакуации оттуда требует дополнительной проработки, сообщает ведомство.

Уточняется, что рабочая группа Росавиации обсудила список из 30 государств, где требуется принять оперативные меры для доставки россиян. Определены также семь стран, где сложилась самая сложная ситуация в этом отношении: Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта и Португалия.

"Совместно с представителями российских авиакомпаний выработан механизм перевозки пассажиров из указанных стран в ближайшие три дня, в том числе порядок взаимодействия Росавиации, загранучреждений МИД РФ, Ростуризма, отечественных авиакомпаний. Отмечено, что сейчас в связи с введением из-за коронавирусной инфекции ограничений на перемещение в ряде стран срок получения у авиационных властей разрешений на выполнение рейсов увеличен", — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что в связи с отсутствием прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос вывоза российских граждан требует дополнительной проработки.