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МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Росавиация и авиакомпании РФ выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня, при этом, в частности, в связи с отсутствием прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос эвакуации оттуда требует дополнительной проработки, сообщает ведомство.

Уточняется, что рабочая группа Росавиации обсудила список из 30 государств, где требуется принять оперативные меры для доставки россиян. Определены также семь стран, где сложилась самая сложная ситуация в этом отношении: Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта и Португалия.

"Совместно с представителями российских авиакомпаний выработан механизм перевозки пассажиров из указанных стран в ближайшие три дня, в том числе порядок взаимодействия Росавиации, загранучреждений МИД РФ, Ростуризма, отечественных авиакомпаний. Отмечено, что сейчас в связи с введением из-за коронавирусной инфекции ограничений на перемещение в ряде стран срок получения у авиационных властей разрешений на выполнение рейсов увеличен", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение ближайших трех дней планируется осуществить перевозку из Испании (тремя рейсами "Аэрофлота", "Сибири" и "Уральских авиалиний"), Черногории (тремя рейсами "Сибири" и "Победы"), Португалии (четырьмя рейсами "Аэрофлота"), также завтра два рейса в Кишинёв должен выполнить "Аэрофлот", при этом будут перевезены граждане Молдавии.

Ведомство также отмечает, что в связи с отсутствием прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос вывоза российских граждан требует дополнительной проработки: в частности, посольству РФ в Марокко требуется определить точное количество россиян, принявших решение вернуться домой. Далее совместно с Росавиацией и "Аэрофлотом" будет определен аэропорт, из которого будет осуществлен вывоз пассажиров, затем определено необходимое число воздушных судов; одновременно будет проводиться работа с властями Марокко для получения необходимых разрешений.

Первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько также обратился в МИД РФ с просьбой о постоянной актуализации информации о количестве российских граждан, нуждающихся в перевозке, в том числе данных о целях их визита и порядке въезда на территорию иностранных государств.