МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Несколько нефтегазовых компаний Техаса предложили вернуться к регулированию добычи нефти в штате, идея вызывает сомнения, сообщил председатель Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Уэйн Кристиан.

"Несколько операторов предложили пропорциональное распределение нефти в качестве решения. Хотя я открыт для любых идей по защите техасского чуда, как консерватор свободного рынка, у меня есть ряд сомнений в отношении этого подхода", — написал Кристиан в своем заявлении.