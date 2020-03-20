МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Нефтяной рынок на данный момент переживает кризис из-за распространения коронавируса, а также политических и санкционных факторов, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Рынок нефти переживает кризис. Есть объективные факторы, есть факторы субъективные, давайте попробуем разобраться. Например, фактор влияния политических циклов есть? Есть. Выборы в США, например. В Саудовской Аравии возможная смена руководства, надо просто это учитывать. Фактор коронавируса, безусловно, влияет: сокращение работы транспорта, отказ от использования воздушных судов, вообще изоляция целых регионов мира, безусловно, снижает потребление", — сказал он в эфире телепрограммы "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

"И переизбыток производства, конечно, есть. С моей точки зрения, коронавирус – действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но здесь также не надо драматизировать эти вещи. Китай, как мы видим, уже практически справился с тем развитием эпидемии, и там идет очень позитивная динамика по выздоровлению, по снижению новых заражений, поэтому, как мне кажется, определенное средство уже найдено, и это, действительно, изоляция", — добавил он.

Глава "Роснефти" подчеркнул, что в функционирование рынка начинает вмешиваться ряд политических факторов, а не экономических. "Еще фактор, на который я бы обратил внимание – это санкционный фактор. Причем, этот фактор влияет и на членов ОПЕК в том числе. Это Иран, Венесуэла. Ну, естественно, на Россию тоже ряд ограничений наложен", — напомнил он.

По его словам, совокупность влияния от коронавируса, а также политических и санкционных факторов и приводит к той волатильности, которую рынок сейчас переживает. "Иногда она подогревается высказываниями политических лидеров тех или иных… И это все раскачивает. Но какие последствия у этого будут? Рынок откорректируется", — заключил он.