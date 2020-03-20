МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. "Роснефть" в координации с ЦБ продаёт свою валютную выручку для стабилизации валютного рынка РФ, заявил глава компании Игорь Сечин в эфире телепрограммы "Международное обозрение" на канале Россия 24.

"Мы же вместе с тем спокойно сейчас используем те преимущества, которые дает рубль. И полностью закрываем свои затраты по добыче рублевой массой. С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России. Работаем в плотной координации с Центральным Банком и рассчитываем все-таки, что те меры, которые принимаются, они приведут к результату", — сказал он.