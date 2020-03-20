МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Санкции США сильнее ударили по партнерам "Роснефти", в частности американским банкам, чем по самой компании, заявил глава российской компании Игорь Сечин в эфире телепрограммы "Международное обозрение" на канале Россия 24.

"У санкций есть две стороны: есть мы, а есть те наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы. Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной. То есть они могли быть в два раза больше. Были вынуждены выйти и потерять ресурсную базу. Воздействие на них, мне кажется, более чувствительно, чем воздействие на нас. То же касается и ряда подрядчиков, производителей бурового оборудования, то же касается поставщиков газотурбинных установок. Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас. Ну, скажем, до санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялось американскими банками — до 35 миллиардов долларов кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали до четырех миллиардов долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Вот, пожалуйста, результаты этих санкций", — сказал он.