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МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Несколько нефтегазовых компаний Техаса предложили вернуться к регулированию добычи нефти в штате, идея вызывает сомнения, сообщил председатель Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) комиссар Уэйн Кристиан.

В своем заявлении о ситуации на рынке нефти он отметил, что очень обеспокоен влиянием нестабильности мировых нефтяных рынков на экономику Техаса, бюджет и жителей штата.

"Несколько операторов предложили пропорциональное распределение нефти в качестве решения. Хотя я открыт для любых идей по защите техасского чуда, как консерватор свободного рынка, у меня есть ряд сомнений в отношении этого подхода", — написал Кристиан в своем заявлении.

"Во-первых, Техас не находится в вакууме. Если мы будем пропорционально распределять нашу нефть, нет никаких гарантий, что другие страны, или даже штаты последуют примеру. Что касается практической части, Техасская железнодорожная комиссия не делала этого уже свыше 40 лет, у нас нет для этого сотрудников, обладающих опытом в данном процессе, а наши IT-возможности в контролировании данного процесса в лучшем случае ограничены", — пояснил он.

Ранее в пятницу второй из трех комиссаров техасского нефтяного регулятора Райан Ситтон сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, в ходе которого обсуждались спрос и предложение на глобальном нефтяном рынке. По его словам, необходимо международное сотрудничество для обеспечения экономической стабильности по мере восстановления от коронавируса.

При этом агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Баркиндо и Ситтон не обсуждали вопрос сокращения добычи нефти. Также оно заявило, что в то время как Ситтон поддерживает идею о регулировании в Техасе добычи, третий комиссар регулятора — Кристи Крэддик — разделяет сомнения Кристиана по поводу данного предложения.