МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Доход американских компаний может сократиться на 4 триллиона долларов из-за коронавируса, по всему миру потери компаний могу составить 12 триллионов, говорится в докладе хедж-фонда Bridgewater.

"На данным этапе, по нашим оценкам, доходы компаний США в частном и государственном секторах снизятся примерно на 4 триллиона долларов. Это крайне опасное сокращение, и, если оно не будет смягчено, это приведет к долгосрочным колебаниям. Поскольку этот удар по доходам наблюдается по всему миру, общие потери на глобальном уровне будут примерно в три раза больше – около 12 триллионов долларов", — говорится в докладе.

Отмечается, что потери в 2 триллиона долларов лягут на плечи крупных и небольших американских компаний, занятых в сферах энергетики, туризма и отдыха.

Эксперты Bridgewater подчеркивают, что без соответствующей налогово-бюджетной политики и денежно-кредитного вмешательства 4 триллиона долларов будут означать сокращение ВВП США более чем на 6% в этом году.

Ранее сообщалось, что власти США готовят меры поддержки экономики на общую сумму около 3 триллионов долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.