МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.

Ранее Кудлоу заявил, что рассматриваемый в конгрессе законопроект доведет пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса до 1,3 триллиона долларов. Власти ожидают, что он будет принят уже на следующей неделе.

"Минимальный размер пакета, который мы рассматриваем, составляет 1,4 триллиона долларов… но мы можем увеличить его, чтобы оказать помощь определённым секторам, и мы получим более 2 триллионов долларов, чтобы бороться с вирусом на земле экономическими средствами", — заявил советник.

Если подобный пакет помощи будет принят, он станет крупнейшим в истории. В 2008 году на фоне финансового кризиса конгресс выделил 700 миллиардов долларов, из которых в экономику реально было вложено менее 450 миллиардов, впоследствии вернувшиеся в бюджет с прибылью.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.