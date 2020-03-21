МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ, Вероника Буклей. Новый коронавирус распространяется по миру, закрывая границы государств и вынуждая людей оставаться дома — изменение обычного стиля потребления может сыграть на руку секторам, которые пользуются в условиях пандемии повышенным спросом — сервисам доставки, развлечений и такси.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Коронавирус и его последствия уже обвалили рынки крупнейших экономик мира, нарушили традиционные цепочки поставок, транспортные и туристические маршруты. Работодатели по всему миру рекомендуют сотрудникам оставаться дома, а если полностью это сделать невозможно, минимизировать поездки на общественном транспорте и контакты с окружающими.

"Большая часть бизнеса и экономика в целом, безусловно, проиграют из-за коронавируса и сопутствующего ему снижения спроса на товары и услуги, однако часть компаний может не только остаться на плаву, но и улучшить свои показатели", — заявила агентству "Прайм" президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова.

ВСЕ — В ОНЛАЙН

Коронавирус и самоизоляция открывают новые возможности для онлайн-направлений – различных электронных сервисов, онлайн-приложений и служб доставок, спрос на которые в условиях карантина существенно увеличивается, считает Трубникова.

"Это сервисы доставки еды и непродовольственных товаров, а также всевозможные развлекательные и образовательные платформы, предлагающих людям фильмы, игры, развлечения, онлайн-курсы и другой полезный и интересный контент. Таким образом, бизнес, активно развивающий онлайн-направления и сервисы доставок, тот же продуктовый и непродуктовый ритейл, извлечет выгоду из ситуации", — считает собеседница агентства.

Об активном перераспределении продаж из офлайна в онлайн уже заявил "Связной". Так, с 9 по 19 марта количество интернет-заказов в сети компании выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Снижение покупательской активности в офлайн связано с осторожностью потребителей, которые предпочитают оставаться дома, делая свой выбор в пользу интернет-магазинов", — заявил вице-президент по продажам "Связного" Давид Борзилов.

Заместитель генерального директора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина обращает внимание, что на фоне активного обсуждения вирусных заболеваний многие сокращают посещение общественных мест, переносят покупки в онлайн и активно выбирают бесконтактные способы их получения. "За последние семь дней среднедневное количество доставок до двери выросло более чем в два раза, а на выдачу через постамат марте приходится уже каждый четвертый заказ против каждого пятого-шестого в конце 2019 года" — говорит она.

ГДЕ КУПИТЬ ПРОДУКТЫ?

Торговые сети с начала марта фиксируют повышенный спрос россиян на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов говорил РИА Новости, что ритейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель, и дефицита продукции не ожидается.

По мнению Трубниковой, продуктовые торговые сети могут лишь краткосрочно выиграть от ажиотажного спроса на товары первой необходимости, однако этот эффект будет компенсирован последующим снижением активности покупателей, как только панические настроения пойдут на спад. "В то же время точкой роста для продуктового ритейла могут стать онлайн-магазины, которые позволят расширить рыночную нишу", — считает она.

Например, средний чек в интернет-магазине сети "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) за минувшие выходные вырос до почти 6 тысяч рублей, сообщал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Начиная со второй недели марта, особенно в Москве сеть отмечала увеличение покупок в обычных магазинах про запас (рост примерно на 17%). По словам топ-менеджера, ситуация является хорошей возможностью для привлечения новых клиентов в интернет-магазин.

О росте спроса на доставку продуктов заявили сервисы по доставке. Количество заказов через Delivery Club увеличилось в прошлые выходные на 22% по сравнению с предыдущими, а средний чек вырос на 15%. В большей степени на рост количества заказов оказали влияние не те покупатели, которые решили позаботиться о "запасах", а те, которые предпочли онлайн-заказ обычному походу в магазин, отмечали в компании.

ХЛЕБА…

Специалисты Delivery Club указывают, что опыт стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, показывает, что их жители начинают существенно чаще пользоваться доставкой и продуктов, и готовой еды. Использование сервисов доставки повсеместно воспринимается как способ минимизировать количество контактов по сравнению с походом в магазин или ресторан, полагают в компании.

О том, чтобы пользователи в условиях карантина не скучали по любимым ресторанам, позаботился сервис "Яндекс.Еда". Он сократил с семи до одного дня срок подключения ресторанов, которые приостановят работу и перейдут на формат доставки из-за нового коронавируса; за последние дни число заявок на подключение ресторанов к платформе удвоилось и продолжает расти, сообщали в пресс-службе сервиса.

Кроме того, на время сложной ситуации "Яндекс.Еда" даст возможность подключаться к сервису по модели маркетплейса с доставкой собственными силами ресторана. "Наши партнерские службы доставки готовы вывести на линию больше курьеров, чтобы удовлетворить растущий спрос, а также помочь с временной занятостью официантам и другим сотрудникам ресторанов на время вынужденного простоя ресторанов", — уточняли в сервисе.

Финансовый директор финтехкомпании VR_Bank Роман Ромашевский заявил, что повышенный спрос на дистанционные и онлайн-сервисы стимулирует развитие предложения в этих сферах: доставки товаров и еды, онлайн-кинотеатров и образования, дистанционного банковского обслуживания и других. "Рост предложения делает эти сервисы дешевле. Например, "Яндекс.Лавка" временно отменила бесплатную доставку, многие онлайн-кинотеатры выдают промо-коды новым подписчикам, а ЦБ планирует обнулить тарифы на переводы в системах быстрых платежей между физическими лицами", — отмечает он.

… И ЗРЕЛИЩ

Переход на удаленную работу спровоцировал у россиян интерес к кинематографу и индустрии онлайн развлечений. Например, Абоненты "Ростелекома" стали смотреть больше фильмов: пользование медиаконтента через мультимедийную платформу Wink и сервис интерактивного ТВ возросло в четыре раза в связи с активным переходом на удаленку на фоне коронавируса.

Существенно увеличился и приток новых пользователей. "С начала недели мобильные приложения Wink установили уже более 100 тысяч новых пользователей, причем среднесуточный объем скачиваний вырос для ОС Android в 2 раза, для iOS в 1,5 раза ", — сказали в "Ростелекоме".

Россиянам для организации домашнего офиса понадобился интернет. В пресс-службе МТС. сообщали, что количество подключений к домашнему интернету МГТС (входит в группу МТС) выросло в связи с массовым переходом москвичей на удаленную работу. "Количество подключений за три дня текущей недели (по состоянию на 19 марта) уже более чем на 20% выше, чем за среднестатистическую неделю этого сезона", — сказали в компании. Рост могли подстегнуть и перевод школьников на дистанционное обучение, временная отмена массовых предприятий и закрытие развлекательных учреждений.

"После окончания периода самоизоляции большая часть новых клиентов, которые попробовали сервисы впервые, останутся лояльными подписчиками. Рост клиентской базы в свою очередь привлечёт новые инвестиции, в том числе в инфраструктуру каналов связи: повышенная нагрузка на сети требует роста емкости, в том числе на базе технологии 5G", — уверен Ромашевский.

КАРЕТУ МНЕ, КАРЕТУ!

В целях профилактики некоторые россияне отказались от общественного транспорта в пользу такси и каршеринга, а кто-то решил полностью исключить поездки. Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что в столице поездок на метро и МЦК стало меньше на 30% на фоне коронавируса, а среди студентов и школьников — на 60%. "Поездки на наземке сократились тоже сильно – на 24%. В электричках – не так, но все равно – минус 10%", — отмечалось в сообщении. При снижении пассажиропотока количество подвижного состава не уменьшилось.

Подчеркивается, что в торговые центры москвичи ездят больше, такси стали чаще использовать как курьерские службы. "Личных машин тоже стало меньше, пока лишь на 5%, или 172 тысячи, при этом утренний пик разгрузился больше, чем вечерний, и машин из Московской области стало приезжать больше. Еще одна хорошая тенденция – на 9% снизилось количество ДТП на дорогах", — добавили в пресс-службе.

Эксперты МТС Банка ожидают, что спрос на услуги такси и каршеринга в ближайшее время вырастет в связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавируса. "В целях профилактики заболевания некоторые граждане предпочтут использовать эти виды транспорта вместо общественного", — отмечают аналитики.

Сервис онлайн-заказа такси Gett уже зафиксировал увеличение спроса на услуги такси в классах комфорт и премиум на 20%, сообщал гендиректор сервиса Анатолий Сморгонский. В связи с этим, Роспотребнадзор по Москве и области уже выдал предписания таксопаркам и агрегаторам такси о дезинфекции машин. Каршеринговые компании также намерены усилить меры по дезинфекции автомобилей.